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Приметы и советы

Полицейские изъяли партию поддельных спорттоваров мировых брендов из магазина

Степан Жирнов
Происшествия
Полицейские изъяли партию поддельных спорттоваров мировых брендов из магазина
Фото: Пресс-служба УМВД России по Ивановской области

Сотрудники правоохранительных органов пресекли попытку продажи крупной партии поддельных кроссовок в Иванове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Ивановской области в среду, 12 октября.

Факт продажи контрафактной обуви под видом известного бренда полицейские выявили в результате оперативно-розыскных действий. В глаза бросалась заниженная цена товара — от 1000 до 1500 рублей за пару.

Продавал подделки 51-летний индивидуальный предприниматель в торговой точке в областном центре. Контрафактные кроссовки у него изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что товар имеет признаки несоответствия оригинальным кроссовкам.

По оценкам специалистов правообладателю торговой марки был нанесен ущерб в размере более 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

Индивидуальный предприниматель подписал обязательство о явке.

Еще один случай, связанный с контрафактным товаром, произошел в Подмосковье. 12 августа стало известно о том, что полицейские накрыли подпольную фабрику по производству поддельной газировки.

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