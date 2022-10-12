Около 50 тысяч пар заключили брак в свадебный сезон 2022 года в Москве

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В период с мая по сентябрь в столице поженились около 50 тысяч пар. Об этом в среду, 12 октября, сообщила исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева.

— В свадебном сезоне 2022 года, с мая по сентябрь, в Москве поженились около 50 тысяч пар. В это время заключается более половины браков от общего количества в год. Самым популярным месяцем для свадеб стал июль, в этом месяце поженились около 12 тысяч пар, — рассказала она.

Выездные церемонии в этом сезоне провели почти девять тысяч пар, что на 50 процентов больше аналогичного периода прошлого года. Чаще всего молодожены выбирали такие выездные локации, как Северный речной вокзал, парк-отель «Даниловский» и новинку этого года — речной трамвайчик.

В июле поженились около 12 тысяч пар, в августе — 11,5 тысячи, а в сентябре — свыше 1,5 тысячи пар. В последний месяц сезона столичные ЗАГСы организовали заключения брака на открытии самого высокого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы».

С начала текущего года в московские органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, из которых свыше 60 процентов было подано онлайн. Начальник Управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала, что подать заявление можно минимум за месяц и максимум за год до выбранной даты.