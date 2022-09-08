Более 60 процентов молодоженов в Москве подают заявления о заключении брака онлайн

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С начала года в столичные органы ЗАГС поступило более 80 тысяч заявлений о заключении брака, из которых свыше 60 процентов было подано онлайн. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Онлайн-подача заявления о заключении брака в 2022 году в Москве стала еще более популярной — свыше 60 процентов молодоженов предпочли такой способ получения услуги, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это просто, быстро и удобно для тех, кто точно определился с местом регистрации брака, — рассказала исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева.

Как уточняется, подать заявление можно минимум за месяц и максимум за год до желаемой даты. В городском департаменте информационных технологий сообщили, что для подачи заявления онлайн необходимо ввести данные паспортов и номера СНИЛС жениха и невесты и выбрать дату, время и место церемонии бракосочетания. По словам председателя столичного комитета государственных услуг Елены Шинкарук, можно также спланировать регистрацию с учетом информации о работе городских площадок.

При подаче заявления онлайн на оплату госпошлины действует 30-процентная скидка — 245 рублей (стандартная госпошлина — 350 рублей), говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что за лето 80 свадебных церемоний прошло на Северном речном вокзале. Всего на выездных площадках летом поженились около шести тысяч столичных пар.