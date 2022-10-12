МТС нарушила антимонопольное законодательство

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Федеральная антимонопольная служба признала компанию МТС нарушителем антимонопольного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 октября.

По информации ФАС, в январе 2022 года сотовый оператор повысил стоимость услуг связи для более чем 28 миллионов абонентов в среднем на девять с половиной процентов, объяснив это увеличением расходов компании. Подобная ситуация повторилась в дальнейшем в августе, сентябре и октябре.

Общее подорожание превысило 20 процентов, тогда как индекс потребительских цен составил только 10,5 процента на конец августа. При этом компания не смогла предоставить ФАС достаточных подтверждений увеличения своих расходов.

В связи с этим ведомство признало оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги.

— Теперь МТС должна снизить повышенные тарифы до экономически обоснованного уровня, а также заплатить штраф, размер которого определят в ходе административного расследования, — сообщает Telegram-канал «ФАС России | FAS Russia».

30 сентября ФАС сообщила, что ведомство проводит проверку обоснованности подорожания спецодежды, обмундирования и снаряжения.