ФАС выяснит обоснованность роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность изменения цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 30 сентября.

— Антимонопольная служба запросила у крупнейших торговых сетей «Военторг», «Спортмастер» и HAKKI необходимую для этого информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары, — говорится в сообщении.

В случае обнаружения признаков необоснованного роста цен на данные товары будут приняты соответствующие меры в отношении продавцов, а также пресечены подобные действия, уточнили в Telegram-канале ведомства.

До этого стало известно, что снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенные в страну по параллельному импорту, достигает 50 процентов. При этом на определенные категории продукции, где параллельный импорт не разрешен, зафиксированы рост цен до 30 процентов и снижение объемов реализации от 8 до 20 процентов в сравнении с прошлым годом.

Федеральная таможенная служба РФ 19 сентября опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в Россию под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» узнала, по каким признакам можно выявить некачественный импортный товар.