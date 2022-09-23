Как определить некачественный импортный товар

Сюжет:Проще, чем кажется
Федеральная таможенная служба РФ 19 сентября опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в Россию под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» узнала, по каким признакам можно выявить некачественный импортный товар.
— одежда: Bershka, Mango, Stradivarius, Oysho, Zara, Pull&Bear;
— косметика и парфюмерия: Estee Lauder, Clinique, Dior, Chanel, Victoria’s Secret, Gucci, Biore;
— товары личной гигиены: Carefree, Clean and Clear, Laurier;
— детские товары и игрушки: Lego, Mattel, Hamleys;
— бытовая химия: Henkel, Unilever (часть ассортимента), Procter&Gamble (часть ассортимента).
— химический и резкий запах;
— внешний вид товара: торчащие нитки, плохая окраска, тонкий пластик;
— страны производителя — Китай и Арабские Эмираты;
— отсутствие опознавательных знаков;
— кривые буквы, неправильное написание слов на иностранном языке;
— неаккуратно приклеенная бирка;
— товар дешевел на 30–50 процентов, чем у официального поставщика.