Как определить некачественный импортный товар

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Федеральная таможенная служба РФ 19 сентября опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в Россию под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» узнала, по каким признакам можно выявить некачественный импортный товар.

Какие товары сейчас можно ввозить:

— одежда: Bershka, Mango, Stradivarius, Oysho, Zara, Pull&Bear;

— косметика и парфюмерия: Estee Lauder, Clinique, Dior, Chanel, Victoria’s Secret, Gucci, Biore;

— товары личной гигиены: Carefree, Clean and Clear, Laurier;

— детские товары и игрушки: Lego, Mattel, Hamleys;

— бытовая химия: Henkel, Unilever (часть ассортимента), Procter&Gamble (часть ассортимента).

Как распознать контрафакт

— химический и резкий запах;

— внешний вид товара: торчащие нитки, плохая окраска, тонкий пластик;

— страны производителя — Китай и Арабские Эмираты;

— отсутствие опознавательных знаков;

— кривые буквы, неправильное написание слов на иностранном языке;

— неаккуратно приклеенная бирка;

— товар дешевел на 30–50 процентов, чем у официального поставщика.