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ФАС: Цены на импортированную в Россию одежду снижаются до 50 процентов

Егор Провоторов
Экономика
ФАС: Цены на импортированную в Россию одежду снижаются до 50 процентов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Снижение средней цены на одежду и обувь, ввезенные в страну по параллельному импорту, достигает 50 процентов, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) в понедельник, 26 сентября.

По данным, которые поступают от крупнейших отечественных маркетплейсов, в вышеуказанных категориях, где разрешен свободный импорт, наблюдается снижение средней цены продукции в пределах от 7 до 50 процентов, говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канале ведомства.

При этом по определенным категориям продукции, где параллельный импорт не разрешен, зафиксирован рост цен до 30 процентов и снижение объемов реализации от 8 до 20 процентов в сравнении с прошлым годом.

Помимо этого, по инициативе ФАС были проведены совместные встречи с ведущими маркетплейсами, на которых стороны обозначили намерения внедрять механизмы взаимодействия с продавцами, которые будут направлены на минимизацию объема попадающего на рынок контрафакта.

Федеральная таможенная служба РФ 19 сентября опубликовала доклад о поддельных товарах, которые пытаются завозить в Россию под видом параллельного импорта. «Вечерняя Москва» узнала, по каким признакам можно выявить некачественный импортный товар.

Одежда ФАС Импорт
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