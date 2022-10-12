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Андрей Бочкарев: С начала года в Москве введены в эксплуатацию 40 детских садов и школ

Елена Самойлова
Город
Андрей Бочкарев: С начала года в Москве введены в эксплуатацию 40 детских садов и школ
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С начала года в разных районах столицы построены и введены в эксплуатацию 15 школ и 25 детских садов. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 12 октября.

По его словам, в течение первых трех кварталов года в эксплуатацию ввели 15 школ и 25 детских садов. При этом 70 процентов образовательных объектов построили инвесторы — это 19 детских садов и девять школ. Бочкарев подчеркнул, что все школы соответствуют новейшим стандартам обучения и оборудованы всем необходимым.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, в этом году сдали примерно на треть больше образовательных объектов, чем за аналогичный период прошлого года. Среди инвесторских объектов он выделил пять детских садов в строящихся кварталах Новой Москвы, учреждения в Южном Бутове и Зеленограде, а также школу «Энергия» в Коммунарке.

На всех строящихся объектах образования проводятся инспекционные проверки, с начала этого года их было около 300, заключил глава Мосгосстройнадзора.

До этого глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин констатировал, что в общей сложности с 2012 года в ТиНАО было введено в эксплуатацию 76 детских садов на 16 335 мест и 35 школ на 29 399 мест.

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