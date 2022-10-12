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Швейцария включила в санкционный список против России еще 30 физических лиц

Анастасия Колоскова
В мире
Швейцария включила в санкционный список против России еще 30 физических лиц
Фото: Pixabay

Швейцария расширила санкционный список против России в связи с присоединением к РФ новых территорий. Об этом в среду, 12 октября, сообщил Федеральный совет страны на своем сайте.

— Федеральный советник Ги Пармелен, глава Федерального департамента по экономическим вопросам, образованию и исследованиям (EAER), 12 октября одобрил включение в санкционный список Швейцарии около 30 физических и юридических лиц, — отмечается в правительственном заявлении.

В документе подчеркнули, что теперь санкционный список официального Берна идентичен перечню Евросоюза.

Уточняется, что на 30 физических лиц распространяются финансовые санкции и запрет на поездки. Финансовые ограничения касаются также семи юридических лиц.

Помимо этого, санкции, уже применяющиеся к территориям Луганской и Донецкой народных республик, теперь будут распространяться и на присоединенные к России территории Запорожской и Херсонской областей. Изменения вступят в силу 12 октября в 19:00 по московскому времени.

До этого Министерство иностранных дел Швейцарии вызвало посла России в Берне Сергея Гармонина из-за включения в состав страны Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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