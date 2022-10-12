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Специалисты завершили реконструкцию газопровода на Фрунзенской улице

Елена Самойлова
Город
Специалисты завершили реконструкцию газопровода на Фрунзенской улице
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 1-я Фрунзенская улица Карта всех событий

Столичные газовики завершили работы по реконструкции и врезке в газопровод, расположенный на 1-й Фрунзенской улице. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 12 октября.

Как отмечается, с помощью этого газопровода голубое топливо попадает в общегородские газорегуляторные пункты. Таким образом осуществляется подача газа более чем в 40 тысяч квартир.

Труба уже подключена к системе газоснабжения и прослужит не менее 40 лет. Реконструкцию начали в декабре прошлого года, работы проводились без отключения потребителей от газа, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты начали работы по капитальному ремонту коммуникационного коллектора «Солнечная аллея» в Зеленограде. Капремонт будет проводиться в несколько этапов.

На первом этапе специалисты выполнят подготовительные мероприятия. Они защитят кабели и другие коммуникации, а также очистят бетонные поверхности от старой штукатурки и разрушенного слоя.

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