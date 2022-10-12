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Приметы и советы

Многоквартирный дом построят по реновации на Карельском бульваре

Евгений Жуков

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Многоквартирный дом построят по реновации на Карельском бульваре
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, Карельский бульвар, 14/16 Карта всех событий

В Дмитровском районе возведут многоквартирный жилой дом по программе реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 12 октября.

— На подземном этаже будет расположен паркинг для жителей, а на первом, помимо входных групп, предусмотрены нежилые помещения общественного назначения, — сказала председатель комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анна Яковлева.

Согласованный план предусматривает строительство объекта п-образной формы, состоящего из шести секций переменной этажности. Как уточняется, здание будет находиться по адресу Карельский бульвар, земельный участок 14/16.

Специалисты займутся обустройством придомовой территории: установят шумозащитный экран, наружные лестницы, а также оборудуют тротуары. Кроме того, будут построены места для отдыха и игровые площадки, а также состоятся работы по озеленению двора, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Лосиноостровском районе на улице Изумрудной возведут жилой дом для переселения по программе реновации. В настоящее время завершаются работы по устройству фундаментной плиты, строители приступили к возведению подземных монолитных конструкций.

Дмитровский район Москва Реновация
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