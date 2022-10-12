Россияне перечислили преимущества фриланса

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Более трети россиян хотят работать в рамках фриланса, одним из главных плюсов этого формата занятости они считают возможность работать удаленно. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисом «Работа.ру».

Из числа респондентов 38 процентов высказались за то, чтобы работать во фрилансе, однако 21 процент отметил, что их не привлекает такой тип занятости. Большинство опрошенных сообщили, что не задумывались над этим вопросом.

Респонденты также раскрыли, что именно их привлекает во фрилансе. Так, многих прельщает возможность работать из любой точки мира, а также самостоятельно составлять график.

Также респонденты отмечают, что во фрилансе можно быть занятым в нескольких проектах одновременно и увеличить свои доходы, сообщает RT.

До этого сообщалось, что за минувшие две недели жители Северной столицы опубликовали или обновили 64 тысячи резюме, предполагающих удаленку. Однако со стороны работодателей предложения о таком формате работы поступали менее активно, они выросли на 11 процентов, передает ФАН.

Маркетолог, EdTech-предприниматель Юлия Родочинская рассказала «Вечерней Москве» о тонкостях поиска удаленной работы. Удаленная работа может казаться привлекательным вариантом для многих.

Среди неоспоримых плюсов — не тратятся время и деньги на дорогу, а в большинстве случаев работать можно в любом месте — главное, чтобы был интернет.