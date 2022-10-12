Произошел пожар в общежитии на юго-востоке столицы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Рязанский проспект, 99к6 Карта всех событий

На юго-востоке столицы горит общежитие. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу в среду, 12 октября.

По информации ведомства, возгорание произошло в 15:13 в здании общежития, в доме №99 корпус 6 на Рязанском проспекте. Возгорание произошло на 15 этаже 19-этажного строения.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия.

По словам источника «ВМ», из здания эвакуировано 900 человек.

Информации о пострадавших не поступало.

Еще один пожар произошел на северо-западе столицы. Из-за возгорания в гараже погиб один человек.