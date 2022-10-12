«Волю в кулак»: как стать добровольцем для участия в СВО

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Цель мобилизации: сформировать новые воинские подразделения и доукомплектовать имеющиеся для участия в специальной военной операции на Украине и территориях, вошедших в состав страны. Граждане, не получившие повестку в рамках частичной мобилизации, могут в добровольном порядке быть призваны или поступить на службу в добровольческий отряд. «Вечерняя Москва» собрала информацию о том, как это сделать.

Чтобы поступить в добровольческий отряд необходимо:

— иметь гражданство РФ;

— пройти военную службу или сборы либо заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей общественной организации, силовом ведомстве или в казачьем обществе;

— быть младше 60 лет.

Стать добровольцем можно, лично приехав в военкомат или с помощью портала госуслуг. Для этого нужно:

— открыть сервис «Стать добровольцем» на «Госуслугах» по клику на баннере на главной странице портала или перейти в него с помощью цифрового помощника — робота Макса;

— ознакомиться с критериями отбора и убедиться, что вы им соответствуете;

— заполнить анкету;

— выбрать ближайший военкомат;

— отправить заявку.

Ответ из военкомата придет в личный кабинет пользователя, где будут указаны дата и время посещения военкомата. А если доброволец передумал, то он может не приходить — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает. Добровольцами становятся простые шоферы, инженеры, а также люди рабочих специальностей, которые могли сбежать из страны, но не сделали этого.

— Мы идем, держитесь, пацаны! Волю в кулак — и вперед — свою Родину защищать, — заявил один из добровольцев Василий Оргеян.

— У меня четверо детей, я не хочу, чтобы война пришла к нам, ее надо закончить там, — подчеркнул пенсионер органов внутренних дел из Солнечногорска.

На фоне проведения в стране частичной мобилизации в столице приняли меры по поддержке мобилизованных москвичей, их семей, а также добровольцев. Так, в Москве заработали горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В городских военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».