Путин заявил о возможности переместить транзит с «Северных потоков» в Турцию

Фото: Администрация президента РФ

Россия может переместить утраченный объем транзита газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 12 октября.

— Утраченный объем транзита по «Северным потокам», по дну Балтийского моря, мы могли бы переместить и в регион Черного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего газа природного в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры, — сказал глава государства на форуме «Российская энергетическая неделя».

Лидер отметил, что такой шаг имеет экономическую целесообразность. Помимо этого, южный маршрут значительно безопаснее, добавил он.

При этом поврежденные нитки «Северных потоков», по словам Путина, можно отремонтировать. Однако это будет иметь смысл лишь в случае их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Глава государства подчеркнул, что мировая экономика переживает острый кризис, вызванный в том числе «откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка», уничтожающих инфраструктуру конкурентов.

В этом ключе президент назвал аварию на «Северных потоках» актом международного терроризма, который организовали «те, кому выгодны нестабильность и конфликты», передает РИА Новости.

26 сентября на газопроводе «Северный поток — 2» было зафиксировано падение давления. Аналогичная ситуация произошла на обеих нитках «Северного потока».