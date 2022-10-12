МАГАТЭ подтвердило восстановление электроснабжения на Запорожской АЭС

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Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено после непродолжительного перерыва. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 12 октября.

Ранее сотрудники агентства проинформировали, что станция второй раз за пять дней была отключена от внешнего электроснабжения. Подача электричества обеспечивалась исключительно за счет работы запасных дизельных генераторов.

Глава МАГАТЭ сообщил, что электроснабжение на АЭС теперь полностью восстановлено, передает ТАСС. Он отметил, что данная ситуация подчеркивает необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.

До этого информацию о восстановлении электроснабжения станции подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, резервно-аварийное питание от генераторов осуществлялось менее часа.

До этого прошла встреча Гросси и президента России Владимира Путина, в ходе чего российский лидер проинформировал собеседника об опасности политизации атомной деятельности.