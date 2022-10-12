Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

МАГАТЭ подтвердило восстановление электроснабжения на Запорожской АЭС

Елена Самойлова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
МАГАТЭ подтвердило восстановление электроснабжения на Запорожской АЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Внешнее электроснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено после непродолжительного перерыва. Об этом сообщил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду, 12 октября.

Ранее сотрудники агентства проинформировали, что станция второй раз за пять дней была отключена от внешнего электроснабжения. Подача электричества обеспечивалась исключительно за счет работы запасных дизельных генераторов.

Глава МАГАТЭ сообщил, что электроснабжение на АЭС теперь полностью восстановлено, передает ТАСС. Он отметил, что данная ситуация подчеркивает необходимость создания зоны безопасности вокруг станции.

До этого информацию о восстановлении электроснабжения станции подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, резервно-аварийное питание от генераторов осуществлялось менее часа.

До этого прошла встреча Гросси и президента России Владимира Путина, в ходе чего российский лидер проинформировал собеседника об опасности политизации атомной деятельности.

Россия Энергетика МАГАТЭ АЭС
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте