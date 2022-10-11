Путин заявил Гросси об опасности политизации атомной деятельности

Фото: Администрация президента РФ

Сегодня в мире наблюдаются элементы «опасной» политизации атомной деятельности. Об этом президент России Владимир Путин во вторник, 11 октября, сообщил генеральному директору Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси.

— Конечно, мы видим, что сегодня наблюдаются элементы излишне опасной политизации всего, что связано с атомной деятельностью. Мы очень рассчитываем на то, что и благодаря вашим усилиям нам удастся всю эту риторику на этот счет снижать и превратить в нормальное состояние эту сферу нашей деятельности, сотрудничества, несмотря на все турбулентности и сложные процессы, которые происходят на мировой арене, — сказал Путин на встрече с Гросси во вторник. Слова президента передает ТАСС.

27 сентября эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.