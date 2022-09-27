МАГАТЭ сообщило о новых взрывах на Запорожской АЭС

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) зарегистрировало новые обстрелы территории Запорожской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе агентства во вторник, 27 сентября.

— На этой неделе на территории Запорожской АЭС произошли новые обстрелы и взрывы, из-за которых в одном из машинных залов были разбиты окна, что еще раз подчеркивает срочную необходимость создания вокруг станции зоны безопасности, — сказал гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, необходимы немедленные действия для снижения риска крупной аварии, передает ТАСС.

22 сентября МАГАТЭ начало процесс проведения переговоров с Россией и Украиной по факту создания защитной зоны вокруг ЗАЭС. Гросси тогда отметил, что обе стороны заинтересованы в создании безопасной зоны вокруг станции. На данном этапе будут обсуждаться конкретные параметры задачи.

Из-за обстрелов со стороны украинской армии была нарушена работа системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, Киев делает все, чтобы станцию нельзя было эксплуатировать.