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Рогов: Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Елена Самойлова
Общество
Рогов: Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Фото: flickr/iaea_imagebank

Энергоснабжение Запорожской атомной электростанции восстановлено. Об этом в среду, 12 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Энергоснабжение Запорожской АЭС восстановлено. Резервно-аварийное питание от дизельных генераторов осуществлялось на протяжении менее часа, — написал он в своем Telegram-канале.

Рогов напомнил о ранее сделанном заявлении представителей МАГАТЭ, что Запорожская АЭС второй раз за пять дней полностью отключена от внешнего энергоснабжения и полагается только на дизельные генераторы.

Накануне прошла встреча президента России Владимира Путина и генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, в ходе которой российский лидер проинформировал собеседника об опасности политизации атомной деятельности.

27 сентября эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, сообщили о двух взрывах рядом с каналом, по которому поступает вода для охлаждения реактора. Причина взрывов не называлась. Взрывной волной на АЭС было выбито несколько окон.

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