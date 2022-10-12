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Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца недели

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве до конца недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сухая погода установилась в Москве и Московской области, она продлится до конца недели. Об этом рассказал заместитель начальника ситуационного центра «Росгидромета» Анатолий Цыганков в интервью RT.

По словам Цыганкова, осадков не ожидается до понедельника. Погода будет облачная, с прояснениями.

Атмосферное давление при этом превысит норму. 13 октября оно составит 754 мм ртутного столба, 14 и 15 октября – 753 мм рт. ст., а 16 октября, в воскресенье, чуть снизится – до 750 мм рт. ст.

В ночное время температура будет опускаться ниже нуля, возможны небольшие заморозки. Днем в четверг и пятницу ожидается плюс 7-9 градусов.

На территорию Московской области движется атмосферный фронт. Из-за этого ближайшей ночью отрицательная температура наиболее вероятна на юго-востоке региона, передает РИАМО.

До этого ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что первый снег в Московской области возможен в самом начале ноября.

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