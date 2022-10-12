Художник Дэмиен Херст сожжет тысячи своих картин

Фото: Luke Stephenson / CC-BY-SA-3.0

Британский художник Дэмиен Херст сжег тысячу своих картин и в ближайшем будущем предаст огню еще множество работ.

Как уточняется, он действует в рамках своего проекта The Currency, что переводится как «валюта» или «распространение». Целью проекта является сравнение ценности физических произведений искусства и их цифровых вариантов.

Херст создал 10 тысяч рисунков с разноцветными кружочками, а также их NFT-копии. Заказчику предлагалось выбрать физический оригинал работы или ее виртуальную версию.

По условиям акции, невыбранный вариант должен быть уничтожен. Известно, что на данный момент будут сохранены 5149 физических работ и 4851 в формате NFT. Это значит, что британскому художнику предстоит сжечь еще 4851 картину, сообщило National Public Radio.

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