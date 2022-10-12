«Автодор» назвал цену за проезд по трассе М-12 Москва — Казань

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Стоимость проезда по всей трассе М-12, которая в следующем году свяжет Москву и Казань, составит около трех тысяч рублей для легковых автомобилей без учета скидки по транспондеру. Об этом сообщил заместитель главы правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов «Автодора» Константин Макиев в среду, 12 октября.

— Без скидки по транспондеру стоимость проезда будет составлять на уровне около трех тысяч рублей. Но мы понимаем, что в рамках программы лояльности, которая у нас есть, для тех пользователей, которые ездят регулярно по автодорогам, будет доступна скидка 15 процентов, — сказал Макиев.

М-12, объяснил он, будет разделена на восемь этапов, и цена за километр езды будет зависеть от участка. В среднем стоимость будет равняться 3-4 рублям за километр, однако на близких к Москве участках цена будет выше — около восьми рублей за километр, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что строительство связки Московского скоростного диаметра (МСД) и федеральной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань должно завершиться к концу следующего года.