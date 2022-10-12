Бортпроводники «Аэрофлота» смогут применять спецсредства для сдерживания дебоширов

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Бортпроводники самолетов авиакомпании «Аэрофлот» будут при необходимости применять специальные средства для сдерживания дебоширов с конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в среду, 12 октября.

Как отмечается, компания не раз выносила на обсуждение предложение наделить членов экипажа полномочиями применения на борту специальных средств сдерживания.

Руководство «Аэрофлота» выполнило комплекс мероприятий, чтобы сотрудники смогли применять спецсредства сдерживания в соответствии с постановлением правительства. Так, для нейтрализации дебоша бортпроводникам разрешается использовать пластиковые наручники, а также средства их дезактивации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Генеральный консул России в Таиланде Владимир Соснов уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать два раза в сутки ежедневно.

Кроме того, посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абевикрема Лиянаге рассказала, что прямые рейсы авиакомпании «Аэрофлот» на Шри-Ланку тоже будут летать два раза в неделю.