«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет с 30 октября

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Компания «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Таиланд с 30 октября. Об этом во вторник, 4 октября, сообщил генеральный консул РФ на Пхукете Владимир Соснов.

— Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено, — отметил дипломат.

Он уточнил, что самолеты из российской столицы в Пхукет будут летать дважды в сутки ежедневно.

До этого сообщалось, что с 3 ноября авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из России на Шри-Ланку. Они будут осуществляться семь раз в неделю.

Также известно, что российский авиаперевозчик «Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок, а с 2 ноября — в Гоа. На начальном этапе определена приблизительная частота рейсов: в Коломбо — дважды в неделю, в Бангкок — семь рейсов в неделю, а в Гоа — до трех рейсов в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330.

В АТОР сообщили, что Таиланд может попасть в пять самых популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Египту, ОАЭ, Турции и Мальдивам.