Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прямые рейсы начнут летать из России на Шри-Ланку с 9 октября

Анастасия Колоскова
Общество
Прямые рейсы начнут летать из России на Шри-Ланку с 9 октября
Фото: shutterstock

С 3 ноября авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из России на Шри-Ланку. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге в рамках международной туристской выставки Expotravel-2022 в Екатеринбурге.

— Сейчас прямые рейсы начинаются опять. Были некоторые сложности, перестал летать «Аэрофлот», но сейчас с 9 октября возобновляются прямые рейсы «Аэрофлота», мы получили официальное подтверждение. Дальше с 3 ноября начинают полеты Azur Air, практически семь раз в неделю будут прямые рейсы на Шри-Ланку, — отметила дипломат.

Она уточнила, что пребывание в стране безопасно для туристов, так как обстановка после беспорядков стабилизировалась, передает ТАСС.

В июле в Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение на фоне многотысячных протестов, охвативших столицу государства. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полицейских и захватили дворец главы страны.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о самых популярных местах для отдыха в межсезонье. В топ-5 мест для отдыха в это время вошла также Шри-Ланка.

Шри-Ланка Авиация Полеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Позднякова
Татьяна Позднякова

Октябрь нас порадует

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

С нами Бог и «Сатана»

Никас Сафронов
Никас Сафронов

Архангельск хочется писать на холстах

Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Все мнения
О проекте