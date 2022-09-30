Прямые рейсы начнут летать из России на Шри-Ланку с 9 октября

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С 3 ноября авиакомпания Azur Air запустит прямые рейсы из России на Шри-Ланку. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге в рамках международной туристской выставки Expotravel-2022 в Екатеринбурге.

— Сейчас прямые рейсы начинаются опять. Были некоторые сложности, перестал летать «Аэрофлот», но сейчас с 9 октября возобновляются прямые рейсы «Аэрофлота», мы получили официальное подтверждение. Дальше с 3 ноября начинают полеты Azur Air, практически семь раз в неделю будут прямые рейсы на Шри-Ланку, — отметила дипломат.

Она уточнила, что пребывание в стране безопасно для туристов, так как обстановка после беспорядков стабилизировалась, передает ТАСС.

В июле в Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение на фоне многотысячных протестов, охвативших столицу государства. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полицейских и захватили дворец главы страны.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» о самых популярных местах для отдыха в межсезонье. В топ-5 мест для отдыха в это время вошла также Шри-Ланка.