В Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение

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В Шри-Ланке ввели чрезвычайное положение. Об этой мере в понедельник, 18 июля, сообщил исполняющий обязанности президента республики премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В указе сказано, что чрезвычайное положение введено «в интересах общественной безопасности, охраны общественного порядка и поддержания поставок и услуг, необходимых для жизни общества», сообщает ТАСС.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались в здание. В Министерстве обороны отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Одновременно многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полицейских и захватили дворец главы страны.

В этот же день сообщалось, что Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом Шри-Ланки. По словам главы партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауффа Хакима, руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В свою очередь в МИД РФ назвал происходящее на Шри-Ланке внутренними делами государства. В российском ведомстве выразили надежду, что в скором времени порядок в стране будет восстановлен.