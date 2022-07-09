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AFP: В резиденцию президента Шри-Ланки ворвались протестующие

Георгий Соланович
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AFP: В резиденцию президента Шри-Ланки ворвались протестующие
Фото: shutterstock

Протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы, ворвались внутрь здания. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местное ТВ в субботу, 9 июля.

В Минобороны островного государства отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие. На данный момент местоположение главы государства неизвестно.

В военном ведомстве также добавили, что Раджапакса до сих пор сохраняет свои президентские полномочия и находится под военной охраной.

Кризис в Шри-Ланке связан с нехваткой денег в стране из-за снижения турпотока. В островном государстве наблюдается нехватка топлива, в некоторых регионах даже отключают электроэнергию. Акции протеста населения начались в апреле, передает ТАСС.

6 июля Раджапакса в ходе телефонного разговора попросил у российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива, а также возобновить рейсы компании «Аэрофлот» из Российской Федерации в страну.

30 июня газета The Daily Mirror со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что президент Шри-Ланки направил главе РФ Путину письмо с просьбой наладить сотрудничество в области нефтяных поставок.

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