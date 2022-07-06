Президент Шри-Ланки попросил у Путина помощи в импорте топлива

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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в ходе телефонного разговора попросил у российского лидера Владимира Путина открыть кредитную линию для импорта топлива, а также возобновить рейсы компании «Аэрофлот» из Российской Федерации в страну. Об этом в среду, 6 июля, сообщили в пресс-службе шри-ланкийского главы.

— Очень продуктивно провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Поблагодарив его за всю поддержку, оказанную его правительством для преодоления проблем прошлого, я запросил предложение кредитной поддержки для импорта топлива в Шри-Ланку для преодоления текущих экономических проблем, — цитирует сообщение РИА Новости.

30 июня газета The Daily Mirror со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщила, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса направил главе Российской Федерации Владимиру Путину письмо с просьбой наладить сотрудничество в области нефтяных поставок. Тогда же сообщалось, что лидеры планируют провести телефонный разговор.

До этого политолог Наталия Елисеева рассказала, как нефтяное эмбарго ударит по странам Европы. В первую очередь она подчеркнула, что реальный отказ от российской нефти может привести к значительному росту цен в странах Европы. При этом одним из вариантов выхода из положения для Европы могут быть поставки из Индии, которая сама закупает нефть у России, уточнила специалист.