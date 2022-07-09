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МИД России выразил надежду на восстановление порядка на Шри-Ланке

Евгений Белоусов
В мире
МИД России выразил надежду на восстановление порядка на Шри-Ланке
Фото: МИД РФ

Происходящее на Шри-Ланке — это внутренние дела государства. Об этом в субботу, 9 июля, сообщили в пресс-службе МИД России.

— Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса, — передает сообщение министерства РИА Новости.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались внутрь здания. В Минобороны островного государства отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие.

Одновременно многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного мирного марша протестующие прорвали кордоны полиции и захватили дворец главы государства.

Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким сообщил, что спикер парламента Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом страны.

По его словам, лидеры страны обратились к президенту Готабайе Раджапаксе с призывом уйти в отставку. Тот ответил, что примет любое решение, которое примут лидеры партий.

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