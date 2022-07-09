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Временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента Абейвардена

Евгений Белоусов
В мире
Временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента Абейвардена
Фото: shutterstock

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет временным президентом страны. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким.

— Спикер становится временным президентом в соответствии с конституцией. Лидеры партий должны немедленно согласовать всепартийное правительство, — сказал политик.

Он уточнил, что руководство фракции провело срочное собрание в резиденции спикера. К ним по видеосвязи присоединились прочие лидеры страны, в том числе премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

Они обратились к президенту Готабайе Раджапаксе с призывом уйти в отставку. Глава государства уже заявил, что готов подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны, передает РИА Новости.

9 июля протестующие, окружившие резиденцию президента Шри-Ланки, ворвались внутрь здания. В Минобороны островного государства отметили, что президент успел эвакуироваться из резиденции до того, как в нее проникли протестующие. На данный момент местоположение главы государства неизвестно.

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