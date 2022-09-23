«Смешные цены»: топ-5 мест для отдыха в межсезонье

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Россияне могут смело планировать туристическую поездку в межсезонье. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве» о самых популярных местах для отдыха в это время.

Египет

По словам эксперта, отличным вариантом для отдыха в межсезонье является Египет. Сейчас туда можно улететь не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из других регионов России. Однако это самое дорогое туристическое направление в этот период.

— Полетная программа в Египет очень популярна в это время. Рейсы стартуют не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и из разных регионов страны. Туры в Египет самые дорогие. Цены начинаются от 140 тысяч рублей на двоих при недельном проживании на двоих. Однако питание будет по системе «все включено», — отметил Мельник.

ОАЭ

Специалист посоветовал рассмотреть поездку в Объединенные Арабские Эмираты. Особенно выгодно брать тур в ОАЭ.

— Арабские Эмираты — хороший вариант для отдыха. Отмечу, что из Москвы полетов в ОАЭ намного больше, потому что здесь сконцентрировано больше туристических компаний. Более того, цена тура из столицы обойдется дешевле. Стоимость тура начинается от 110 тысяч рублей на двоих. В эту стоимость входит недельное проживание в отеле и тип питания «завтраки», — рассказал Мельник.

Шри-Ланка

Мельник рассказал, что в ноябре россияне смогут отправиться на отдых на Шри-Ланку. Один из операторов открывает чартерные рейсы, отметил он:

— С 3 ноября открываются прямые рейсы на Шри-Ланку. Они будут осуществляться по чартерной программе от одного из ведущих туроператоров. Цены на туры стартуют от 130 тысяч рублей на двоих при проживании в течение 11 дней. В эту стоимость входит отель три звезды, а также завтраки.

Абхазия

Мельник посоветовал рассмотреть для отдыха в межсезонье Абхазию:

— Кроме того, можно отправится на отдых в Абхазию. Стоимость недельного тура на двоих начинается от 40 тысяч рублей. В этот период можно спокойно отдохнуть и съездить на интересные экскурсии,

Сочи

Одно из самых любимых направлений россиян — Сочи. В межсезонье там можно отдохнуть очень дешево, отметил эксперт.

— В межсезонье можно наблюдать значительное снижение цен на туры в Сочи. Цена сейчас смешная в прямом смысле слова. Недельный тур с перелетом и проживанием в однозвездочном отеле без питания обойдется на двоих всего лишь в 30 тысяч рублей. А за 40 тысяч можно поехать в отель, который находится в популярной Имеретинской низменности. Он обладает большой территорией с бассейнами, находится рядом с Олимпийским парком и трассой «Формулы-1», — добавил собеседник «ВМ».