Российским туристам рассказали о возможностях отдыха в межсезонье

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На туристическом онлайн-форуме «Знай наше. Зима 22/23» представители Якутии, Краснодарского края, курортов Кавказа, Иркутской области и Республики Алтай рассказали, как будут привлекать туристов в низкий сезон. Об этом стало известно во вторник, 20 сентября.

Руководитель отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Евгений Демченко уточнил, что на данный момент преодоление сезонных барьеров является одной из главных задач региона.

Он отметил, что на Кубани стабильным спросом в любое время года пользуется санаторно-курортный вид отдыха.

— Два года назад мы запустили проект «Зимние пляжи», море прекрасно в любой сезон, — рассказал глава отдела туризма региона.

В Якутии наплыв туристов ожидается и в зимнее время года. Так, генеральный директор «Агентства развития туризма и территориального маркетинга» Якутии Дмитрий Громов рассказал о заключении соглашения с Ростуризмом о старте чартерной программы. Также он добавил, что политика региона направлена на привлечение частных инвестиций в развитие инфраструктуры.

Иркутская область является популярным направлением у путешественников благодаря уникальным льдам Байкала, поэтому нет необходимости в отдельном привлечении туристов зимой. Но руководство области ставит целью расширение географии путешествий.

Горные курорты Кавказа также показали увеличение турпотока. Глава направления оптовых продаж департамента маркетинга АО «Кавказ РФ» Анна Наумова привела в пример Эльбрус и Архыз. Кроме того, она рассказала об увеличении количества проводимых экскурсий в горных регионах.

Главной проблемой Алтайского края считается неравномерное распределение потока туристов. Заместитель министра природных ресурсов, экологии и туризма республики Елена Ялбачева рассказала, что 70 процентов отдыхающих приезжают исключительно летом.

— Два миллиона гостей для региона с численностью менее 250 тысяч человек — сложная ситуация, — пояснила Ялбачева.

Но благодаря вложением инвесторов, а также при поддержке малого и среднего бизнеса возводятся круглогодичные отели и санатории, передает слова замминистра РИА Новости.

7 сентября в рамках Восточного экономического форума презентовали новый маршрут по Приморскому краю «По краю земли».