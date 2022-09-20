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Отдых без карт: какие наличные деньги лучше взять с собой в Турцию

Анастасия Харламова

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Финансы
Отдых без карт: какие наличные деньги лучше взять с собой в Турцию
Фото: Pixabay

Турецкие банки Is Bankasi и DenizBank прекратили обслуживать российские карты «Мир». Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», какие наличные деньги лучше взять с собой туристам из России.

Аналитик в первую очередь порекомендовал потратить иностранную валюту, которая была обменена ранее.

— Вполне возможно, что у некоторых туристов есть деньги, которые были заранее обменены на доллары или евро. В нынешней обстановке полезно потратить именно их. Однако замечу, что важно, по какому курсу они были куплены. Но другого валютного курса в ближайшее время точно не будет, — отметил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что российские туристы могут сами выбрать валюту, которой будут расплачиваться. В Турции принимают:

  • доллары;
  • евро;
  • рубли;
  • лиры.

— Турция тяготеет к Европе. Там очень популярны расчеты в евро. С другой стороны, доллар подрастает по отношению к евро и турецкой лире, поэтому расчеты в нем будут финансово выгодными. А если туристы не хотят добавить себе хлопот с вычислениями курса, то можно брать рубли. Всем известно, что в Турции охотно принимают нашу валюту при расчетах. Отмечу, что Россия договорилась с турецкой стороной об оплате 25 процентов нашего газа в рублях. Это говорит о том, что рубль станет более востребованным. С нашей валютой там не будет проблем. Все же в данной ситуации не существует универсального финансового правила для всех туристов. Каждый может выбрать тот способ оплаты, который ему более выгоден, — объяснил аналитик.

Беляев напомнил, что россияне могут взять с собой на отдых не более 10 тысяч долларов в любом валютном эквиваленте.

— Каждый россиянин может вывезти за границу 10 тысяч долларов в любом денежном эквиваленте. Лимит так и не изменился, — добавил эксперт.

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