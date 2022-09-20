«Никаких гарантий нет»: как получить шенгенскую визу по новым условиям

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С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом (ЕС). Из-за этого визовый сбор для россиян увеличился более чем в два раза, а рассмотрение документов может затянуться на полтора месяца. Об основных изменениях в получении «шенгена» — в материале «Вечерней Москвы».

Визовый сбор и сроки

Ключевые изменения, которые распространились на все визовые центры шенгенских стран, формулируются в трех пунктах:

теперь каждое заявление на визу проверяется более тщательно, в частности, ведется проверка на предмет «политических угроз стране»;

визовый сбор увеличен: для взрослых — с 35 до 80 евро (4800 рублей), для детей — с 35 до 40 евро (2400 рублей);

срок рассмотрения документов увеличен с 10 до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

При этом данные изменения распространяются только на граждан России. Например, если в расположенный в Москве визовый центр страны ЕС обратится гражданин Белоруссии для него буду действовать прежние условия.

Набор документов

Необходимые для получения документы остались прежними. Их можно разделить на четыре группы:

базовые : заявление-анкета, внутренний и заграничные паспорта с копиями, фотографии 4,5 х 3,5;

: заявление-анкета, внутренний и заграничные паспорта с копиями, фотографии 4,5 х 3,5; подтверждающие цель поездки: бронь отеля, билеты туда и обратно, медицинская страховка;

цель поездки: бронь отеля, билеты туда и обратно, медицинская страховка; гарантирующие возвращение: справка с места работы, выписка из банка.

Особенности по странам

Прежде всего стоит отметить, что ряд стран уже фактически перестали выдавать визы российским туристам. Среди них: Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

В то же время наиболее расположены к туристам из России Италия, Испания, Греция, Кипр, Франция и Венгрия. Визовые центры этих стран выдают «шенгены» российским туристам охотнее всего.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) обратили внимание на то, что обновленные требования для получения шенгенских виз иногда отличаются в зависимости от стран.

Норвегия и Исландия заявили об увеличенном сроке рассмотрения документов до 45 и 40 дней соответственно. В случае с Норвегией также потребуется дополнительный документ, подтверждающий возможность доступа к своим средствам во время поездки.

Хорватии предупредила, что выдача «шенгена» может занять до 30 дней.

Австрия сообщила, что примет заявление на «шенген» в случае, если заявитель собирается отправиться в путешествие не ранее 15 календарных дней с момента подачи документов.

Мнение эксперта

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил «ВМ», что в нынешних условиях подача документов на шенген совершенно не гарантирует туристам его получение. Таким образом, планирующие поездку в Европу россияне фактически находятся в состоянии неопределенности.

Кроме того, из-за ряда санкционных ограничений проблемы могут возникнуть и после получения визы. Среди самых ощутимых ограничений Барзыкин выделил:

трудности с перелетами (нет прямых рейсов);

отсутствие правовой защиты (сокращение российских консульских служб);

невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей.

— В таких условиях генерировать туристический поток крайне сложно, — предупредил вице-президент РСТ.

Антироссийские санкции ударили по европейской туротрасли. Какие страны больше всех потеряли из-за отсутствия российских туристов, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.