В АТОР разъяснили основные изменения получения «шенгена» по новым правилам

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Визовые центры стран Европейского союза сообщили россиянам о повышении суммы визового сбора до 80 евро. При этом сроки рассмотрения документов у некоторых стран отличаются. Появились и подробности по документам, которые потребуются при подаче заявления на шенгенскую визу. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Стандартный срок рассмотрения заявления на «шенген» вырастет с 10 до 15 дней, в отдельных случаях — до 45 дней, если потребуются дополнительные документы. Также нужно будет предоставить больше документов для обоснования цели поездки.

Отмечается, что не все страны ЕС дополнительно разъяснили, как изменится состав документов для подачи на визу, исключением является Венгрия. Так, с 12 сентября сокращен перечень бесплатных категорий виз в эту страну. Теперь документы на оформление такой визы смогут подавать только дети до 6 лет, заявители, которые подают на визу с целью обучения или научных исследований, и представители некоммерческих организаций в возрасте до 25 лет.

В качестве подтвердительных документов при подаче ходатайства о предоставлении визы потребуются: документы, указывающие цель поездки, также документы, где подтверждается, что заявитель располагает достаточными средствами к существованию на срок пребывания и для возврата в страну проживания. Кроме того, понадобится предъявить обратный билет.

В визовом центре Норвегии уточнили, что в настоящее время заявления об оформлении визы требуют более длительного рассмотрения — до 45 дней. При посещении этой страны россияне должны подтвердить, что у них имеется достаточно средств для пребывания в Норвегии и возвращения домой.

Визовый центр Хорватии сообщил, что срок рассмотрения заявления может составлять до 30 дней. В случае предоставления неполного комплекта документов, срок рассмотрения могут увеличить.

В визовом центре Исландии предупредили, что время обработки документов увеличено до 30-40 дней.

В сообщении визового центра Австрии сказано, что при подаче заявлений россиянами могут быть приняты только ходатайства с планируемой датой поездки не ранее 15 календарных дней, считая со дня поступления документов в посольство.

В визовом центре Италии тоже проинформировали, что «в связи с обстоятельствами организационного и технического характера обработка запросов на шенгенскую визу может занимать больше времени, чем обычно». Поэтому заявителей попросили представлять комплект документов с запасом по времени относительно предполагаемой даты поездки.

Для обращения за визой для поездки в Швецию нужно будет предварительно записаться.

13 сентября сообщалось, что Литва, Латвия, Эстония, Бельгия, Чехия, Дания, Польша, Нидерланды и Словакия больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз.