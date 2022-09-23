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«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Коломбо, Бангкок и Гоа

Дарья Сорокина
Общество
«Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов в Коломбо, Бангкок и Гоа
Фото: АГН Москва

«Аэрофлот» с 9 октября возобновит полеты в Коломбо, с 30 октября — в Бангкок, а с 2 ноября — в Гоа. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в пятницу, 23 сентября.

На начальном этапе определена приблизительная частота рейсов: в Коломбо — дважды в неделю, в Бангкок — семь рейсов в неделю, а в Гоа — до трех рейсов в неделю. Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330, отмечается на сайте «Аэрофлота».

23 сентября в АТОР сообщили, что Таиланд может попасть в пять самых популярных направлений для отдыха на Новый год, составив конкуренцию Египту, ОАЭ, Турции и Мальдивам.

По словам представителей туристических операторов, спрос на поездки в эту азиатскую страну в настоящее время набирает обороты. Причиной тому стало появление новых, более выгодных вариантов перевозки. С 29 октября выполнять прямые чартерные рейсы на Пхукет будет авиакомпания IKAR, а с 30 октября — «Аэрофлот».

Помимо этого, туроператоры бронируют места в Бангкок и на Пхукет на самолетах перевозчиков из Казахстана, а также предлагают перелет в Таиланд из турецкой Антальи. Добраться до королевства можно и на стыковочных рейсах — через ОАЭ или Катар.

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