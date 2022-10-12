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Три автомобиля столкнулись на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на юге столицы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 12 октября.

ДТП произошло на Варшавском шоссе, в районе дома № 7, корпус 1.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», движение в сторону центра было затруднено по одной из пяти полос, но на данный момент его уже восстановили.

Еще одно ДТП произошло на северо-западе столицы. В результате столкновения автомобиль вылетел на тротуар и врезался в дерево.

Другая авария произошла на юге столицы. После столкновения трех машин на МКАД одна из них перевернулась.

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