Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Стенд правительства Москвы открылся в центральном выставочном зале «Манеж»

Евгений Жуков
Город
Стенд правительства Москвы открылся в центральном выставочном зале «Манеж»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
Россия, Москва, Моховая улица, 18 Карта всех событий

Открытие Российской энергетической недели — 2022 состоялось в Москве. Она пройдет с 12 по 14 октября в центральном выставочном зале «Манеж».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе мероприятия представил достижения столичного ТЭК вице-премьеру Александру Новаку.

Они посетили мультимедийную зону правительства Москвы, на которой были представлены передовые проекты отрасли, а также основные этапы развития крупнейших топливно-энергетических компаний страны. Среди них — АО «Мосгаз», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и другие.

Как уточняется, экспозиция правительства Москвы представлена на большом мультимедийном экране, оснащенном датчиками движения, от которых зависит динамика демонстрации: чем выше активность у стенда, тем динамичнее предлагаемый видеоряд.

На экране также размещена интерактивная карта отраслевых кластеров столицы с показателями эффективности важных энергетических проектов.

До этого сообщалось, что пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Манеже с 12 по 14 октября. В локациях форума встретятся представители бизнеса, государственные деятели и специалисты отрасли.

Петр Бирюков ЦВЗ «Манеж» Москва Энергетика Форумы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте