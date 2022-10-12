Стенд правительства Москвы открылся в центральном выставочном зале «Манеж»

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Россия, Москва, Моховая улица, 18 Карта всех событий

Открытие Российской энергетической недели — 2022 состоялось в Москве. Она пройдет с 12 по 14 октября в центральном выставочном зале «Манеж».

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в ходе мероприятия представил достижения столичного ТЭК вице-премьеру Александру Новаку.

Они посетили мультимедийную зону правительства Москвы, на которой были представлены передовые проекты отрасли, а также основные этапы развития крупнейших топливно-энергетических компаний страны. Среди них — АО «Мосгаз», ПАО «Мосэнерго», ПАО «МОЭК» и другие.

Как уточняется, экспозиция правительства Москвы представлена на большом мультимедийном экране, оснащенном датчиками движения, от которых зависит динамика демонстрации: чем выше активность у стенда, тем динамичнее предлагаемый видеоряд.

На экране также размещена интерактивная карта отраслевых кластеров столицы с показателями эффективности важных энергетических проектов.

До этого сообщалось, что пятый международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Манеже с 12 по 14 октября. В локациях форума встретятся представители бизнеса, государственные деятели и специалисты отрасли.