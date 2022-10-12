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Приметы и советы

Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам с туристическими «шенгенами»

Евгений Жуков
В мире
Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам с туристическими «шенгенами»
Фото: depositphotos

Чехия с 25 октября запретит въезд россиянам, в паспортах которых проставлены туристические шенгенские визы. Об этом в среду, 12 октября, сообщил министр иностранных дел республики Ян Липавский.

— С 25 октября мы (руководство Чехии — прим. «ВМ») вводим меры в отношении граждан России, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, (участия в мероприятиях в сфере — прим. «ВМ») культуры и спорта, — сказал дипломат.

Он также добавил, что прежде всего данные меры затронут российских граждан, которые приезжают в международный аэропорт в Праге, передает ТАСС.

В МИД Эстонии сообщили, что прибалтийские страны, а также Польша вводят запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.

На неформальной встрече в Праге 1 сентября главы МИД стран ЕС договорились о приостановке действия соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.

Таким образом, получение документов станет более длительным, дорогим и сложным. «Вечерка» выяснила, куда сейчас могут отправиться русские туристы и как избежать отказа в пересечении границы.

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