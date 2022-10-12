Почти две тысячи вещей забыли в поездах ЦППК с начала года

Фото: Пресс-служба ЦППК

За девять месяцев в поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) пассажиры забыли почти две тысячи различных предметов. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Уточняется, что больше всего оставленных вещей было обнаружено в апреле. Чаще всего их оставляли на Рижском, Савеловском и Курском направлениях.

Как правило, пассажиры забывают в поездах ручную кладь — сумки, рюкзаки и портфели, верхнюю одежду. Кроме того, люди часто теряют детские игрушки, головные уборы, телефоны и ключи.

В случае обнаружения оставленных вещей сотрудники подразделения транспортной безопасности обязаны принять необходимые меры по эвакуации пассажиров, оцепить вагон и вызвать представителей транспортной полиции.

До этого в материале «Вечерней Москвы» сообщалось, какие вещи в последнее время оставляли в метро и как жители столицы могут их вернуть. Так, 40 плюшевых игрушек обнаружили на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии метро. В таком случае потерянные вещи будут ожидать своего владельца на складе забытых вещей.