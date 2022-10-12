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Полиция задержала несколько мужчин, которые подрались около ТЦ «Штаер» на юге столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала несколько мужчин, которые подрались около ТЦ «Штаер» на юге столицы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Балаклавский проспект, 5А Карта всех событий

Полиция задержала несколько мужчин, которые подрались около торгового центра «Штаер» на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу в среду, 12 октября.

По предварительным данным мужчины поссорились в районе 13:30. Причиной драки стал словесный конфликт.

Прибывшими сотрудниками полиции были задержаны пять участников конфликта. В отношении четверых из них были составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ.

7 октября несколько мужчин поссорились на улице Покровка и нанесли друг другу побои. В отделении полиции в результате оказалось пять человек.

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