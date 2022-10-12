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Добровольцы Москвы активно записываются через госуслуги для участия в СВО

Георгий Соланович
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Добровольцы Москвы активно записываются через госуслуги для участия в СВО
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сервисом «Стать добровольцем» на госуслугах воспользовались более двух тысяч человек. Всего на портале было зафиксировано более 70 тысяч запросов на тему участия в спецоперации на Украине по своей воле.

3 октября на портале «Госуслуги» появилась форма, с помощью которой граждане России могут записаться добровольцем для участия в спецоперации на Украине. Для призыва по мобилизации отправитель формы должен иметь паспорт РФ, находиться в запасе ВС России, иметь военно-учетную специальность, соответствовать возрастным рамкам и иметь категорию годности «А», «Б» или «В».

Для записи в добровольческий отряд желающий должен иметь российский паспорт, пройти военную службу, военные сборы, заниматься стрелковыми видами спорта, состоять в охотничьей организации, казачьей общине или пройти службу в силовом ведомстве. Кроме того, доброволец должен быть младше 60 лет.

Ответ на обращение придет в личный кабинет в течение двух дней. При этом если человек передумает, то можно в военкомат не приходить.

— У меня так сложилось, что я неплохо разбираюсь в истории, геополитике, экономике. Я, оценивая эту ситуацию, сделал определенный аналитический выбор, и других вариантов у меня нет, — рассказал один из жителей столицы, добровольно записавшийся на участие в СВО.

По данным агентства городских новостей «Москва», в военкоматах мобилизованным выдают необходимое обмундирование. Кроме того, там организовали чайную зону и выдают горячее питание.

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