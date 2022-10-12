Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москвича отправили в СИЗО за убийство матери из-за нежелания ухаживать за ней

Евгений Жуков
Происшествия
Москвича отправили в СИЗО за убийство матери из-за нежелания ухаживать за ней
Фото: shutterstock

39-летнего москвича, избившего до смерти собственную мать, отправили в СИЗО. Об этом в среду, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Бутырским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — до 10 декабря 2022 года.

До этого сообщалось, что конфликт между родственниками произошел из-за того, что сын не хотел ухаживать за престарелой матерью. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина жестоко избил родительницу, нанеся ей множественные травмы, в том числе переломы ребер и разрывы внутренних органов.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте. Под подозрение попал сын погибшей. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Аресты Следственный комитет Москва Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Все мнения
О проекте