Москвича отправили в СИЗО за убийство матери из-за нежелания ухаживать за ней

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39-летнего москвича, избившего до смерти собственную мать, отправили в СИЗО. Об этом в среду, 12 октября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Бутырским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток — до 10 декабря 2022 года.

До этого сообщалось, что конфликт между родственниками произошел из-за того, что сын не хотел ухаживать за престарелой матерью. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина жестоко избил родительницу, нанеся ей множественные травмы, в том числе переломы ребер и разрывы внутренних органов.

От полученных повреждений пенсионерка скончалась на месте. Под подозрение попал сын погибшей. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе допроса мужчина признал свою вину.