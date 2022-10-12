Власти Запорожской области обвинили Украину в подготовке захвата ЗАЭС

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Власти Украины разрабатывают планы форсирования Днепра и захвата Запорожской атомной электростанции. Об этом в среду, 12 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Штурма АЭС как такового не было. По уточненной информации, нашими вооруженными силами были обнаружены две разведывательные лодки, — сказал чиновник.

Задачами солдат ВСУ, объяснил он, были определение позиций сил Запорожской области, а также выявление опорных пунктов безопасности. Рогов обвинил украинское руководство в намерении совершить провокацию и заявил о подготовке украинских подразделений к захвату АЭС.

По его мнению, все это представляет собой «часть более масштабного плана» по форсированию десантной группировкой ВСУ Днепра и захвату Запорожской АЭС. Рогов также добавил, что потенциальная провокация может быть предпринята украинским правительством уже в ближайшее время, передает РИА Новости.

Также стало известно, что около 30 диверсантов, которые пытались проникнуть на Запорожскую АЭС со стороны Днепра, были ликвидированы. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, украинские войска продолжают попытки проникновения на территорию АЭС, но получают отпор от Вооруженных сил России.