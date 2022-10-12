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МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в мебельном цехе в Подмосковье

Евгений Жуков
Происшествия
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в мебельном цехе в Подмосковье
Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Пожарные ликвидировали открытое горение в неэксплуатируемом мебельном цехе в городском округе Чехов. Об этом в среду, 12 октября, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

— 20:06 — ликвидация открытого горения, — говорится в сообщении.

Как уточняется, в тушении пожара принимали участие 11 единиц техники и 24 человека, сообщается на сайте МЧС.

До этого сообщалось, что пожар начался в мебельном цехе в подмосковной деревне Масново-Жуково. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

Сигнал о пожаре поступил примерно в 18:17. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС, дальнейшая информация уточняется.

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