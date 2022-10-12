Мебельный цех загорелся в Подмосковье на площади в тысячу квадратных метров

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Пожар начался в мебельном цехе в подмосковной деревне Масново-Жуково. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в среду, 12 октября.

Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил примерно в 18:17.

Уточняется, что огонь охватил неэксплуатируемую часть цеха. Возгоранию присвоили ранг 1-БИС, дальнейшая информация уточняется.

17 сентября сообщалось, что склад в двухэтажном здании загорелся на востоке Москвы. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 15 квадратных метров. Позже стало известно, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

30 сентября сообщалось, что спасатели потушили пожар, который произошел в складском помещении в Красносельском районе столицы.

Уточняется, что возгорание произошло по адресу Спартаковская площадь, дом 1/7, строение 16. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.