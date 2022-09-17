Складское помещение загорелось на востоке Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 4-й Лучевой просек, 4 Карта всех событий

16 сентября в столице произошел пожар в четырехкомнатной квартире бывшего первого заместителя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной — Сергея Шевцова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом общая площадь квартиры составляет 254 «квадрата».

17 сентября пожар произошел в квартире дома на востоке столицы, в районе Перово, в результате женщина-инвалид погибла. Возгорание произошло на улице Плющева, в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

16 сентября один человек погиб во время пожара в квартире на востоке столицы. Уточняется, что возгорание произошло на 11-й Парковой улице, в доме № 54, корпус 1. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.