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Складское помещение загорелось на востоке Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Складское помещение загорелось на востоке Москвы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Лучевой просек, 4 Карта всех событий

Склад в двухэтажном здании загорелся на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 17 сентября.

Складское помещение расположено на 4-й Лучевой просеке, 4.

— Загорание на первом этаже здания, горят производственные товары, — рассказал источник «ВМ».

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 15 квадратных метров.

Позже стало известно, что возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

16 сентября в столице произошел пожар в четырехкомнатной квартире бывшего первого заместителя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной — Сергея Шевцова. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом общая площадь квартиры составляет 254 «квадрата».

17 сентября пожар произошел в квартире дома на востоке столицы, в районе Перово, в результате женщина-инвалид погибла. Возгорание произошло на улице Плющева, в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

16 сентября один человек погиб во время пожара в квартире на востоке столицы. Уточняется, что возгорание произошло на 11-й Парковой улице, в доме № 54, корпус 1. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

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