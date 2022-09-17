Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В московской квартире бывшего первого зама Набиуллиной Шевцова произошел пожар

Юлия Курганова
Происшествия
В московской квартире бывшего первого зама Набиуллиной Шевцова произошел пожар
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, 2-й Щемиловский переулок Карта всех событий

В столице произошел пожар в четырехкомнатной квартире бывшего первого заместителя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной — Сергея Шевцова. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщил Telegram-канал «Baza».

Площадь пожара составила 20 квадратных метров, при этом общая площадь квартиры составляет 254 «квадрата».

По информации источника, квартира стоимостью примерно в 100 миллионов рублей оформлена на супругу Сергея Швецова Марию Алехину. В прошлом она тоже работала в Банке России. Задымление в счетчике и огонь в прихожей заметил ее сын. Пожар потушили сотрудники сотрудники МЧС, никто не пострадал.

17 сентября пожар произошел в квартире дома на востоке столицы, в районе Перово, в результате женщина-инвалид погибла. Возгорание произошло на улице Плющева, в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

16 сентября один человек погиб во время пожара в квартире на востоке столицы. Уточняется, что возгорание произошло на 11-й Парковой улице, в доме № 54, корпус 1. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Москва Пожары Тверской район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Короткий и непредсказуемый

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Нескончаемый замкнутый круг

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

На Кавказе снова неспокойно

Александр Ачкасов
Александр Ачкасов

Соответствуем спросу

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Еврозона на грани

Все мнения
О проекте