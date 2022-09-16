Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 54к1 Карта всех событий

Один человек погиб во время пожара в квартире на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 16 сентября.

Уточняется, что возгорание произошло на 11-й Парковой улице, в доме № 54, корпус 1. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

— Пять человек спасены сотрудниками МЧС, — рассказал источник «ВМ».

Пожар ликвидирован.

13 сентября сообщалось, что хозяйку квартиры на улице Красного Маяка, где произошел пожар, спас проходивший мимо рабочий. По словам мужчины, он шел мимо дома, когда заметил в одном из окон густой черный дым. Поднявшись на лифте, он попросил помощи у жильцов соседней квартиры. После он сумел вытащить женщину из горящей квартиры на соседний балкон.

Пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка. Как позже стало известно, пожарные спасли из огня шесть человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи.