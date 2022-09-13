Появились подробности пожара в квартире жилого дома на юге Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Красного Маяка, 2 Карта всех событий

В пожаре в квартире жилого дома на улице Красного Маяка пострадал всего один человек. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

Возгорание произошло в одной из квартир площадью в 30 квадратных метров на седьмом этаже жилого дома. В 16:53 пожарные ликвидировали открытое горение, а вскоре полностью ликвидировали пожар.

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Из огня было спасено шесть человек. Уточняется также, что при пожаре пострадал всего один человек, а не три, как сообщалось ранее. Всех спасенных пожарные передали медикам для осмотра и оказания помощи.

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Пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка.

Недавно стало известно о пожаре в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Пострадало пять человек.