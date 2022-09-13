Появились подробности пожара в квартире жилого дома на юге Москвы

Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В пожаре в квартире жилого дома на улице Красного Маяка пострадал всего один человек. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.
Возгорание произошло в одной из квартир площадью в 30 квадратных метров на седьмом этаже жилого дома. В 16:53 пожарные ликвидировали открытое горение, а вскоре полностью ликвидировали пожар.
Из огня было спасено шесть человек. Уточняется также, что при пожаре пострадал всего один человек, а не три, как сообщалось ранее. Всех спасенных пожарные передали медикам для осмотра и оказания помощи.
Пожар произошел 13 сентября в доме № 2 на улице Красного Маяка.
Недавно стало известно о пожаре в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Пострадало пять человек.